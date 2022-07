Billet d’humeur : «Parce qu’on est bon, on doit se défendre»?

C’est recta. Comme le soleil qui chauffe en été. Dès qu’un coureur écrase l’assemblée, qu’une équipe impose sa force, les sorcières ne sont jamais bien loin. Jumbo-Visma a remporté six étapes sur cette Grande Boucles jusqu’à présent, elle a « tué le game » avec Wout van Aert en incarnation du super-héros. Pourtant, dans le public local après un coup de sonde réparti sur plusieurs journées, pas question d’enthousiasme ou d’admiration, non non mon bon monsieur. Plutôt de suspicion et d’interrogations, de regards dubitatifs et d’yeux pointés vers le ciel en mode « pas dupe l’animal ». Au cœur du complot, le maillot vert et son armada.