Le RC Lens bat l’Inter Milan en amical… grâce à un but de Lois Openda

Des supporters qui ne pouvaient espérer mieux qu’une victoire dans cette affiche de rêve pour enflammer leur chaudron. Et qui de mieux pour offrir cette victoire de prestige que la nouvelle recrue, qui n’est autre que le Diable rouge Lois Openda.

En effet, l’ancien attaquant du Club de Bruges a enflammé les 33.000 spectateurs présents au stade lorsqu’il a débloqué le marquoir à la 90e minute et ainsi offert la victoire aux Sang et Or.