Tour de France: «Je vais revenir affamé», prévient un Pogacar vaincu mais pas abattu Le Slovène sait qu’il ne lui est plus possible d’arracher le maillot jeune mais veut tirer des enseignements de cette édition de la Grande Boucle.

PhotoNews

Par AFP Publié le 23/07/2022 à 23:36 Temps de lecture: 2 min

Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar a prévenu samedi, à la veille de l’arrivée à Paris, qu’il allait revenir «affamé» dans la Grande Boucle, perdue au profit du Danois Vingegaard. Quel sentiment vous anime à la veille de l’arrivée à Paris ? «C’était trois belles semaines. Ç’a été une grande bagarre avec Jonas (Vingegaard) et on a au moins deux très belles années devant nous pour continuer. J’ai beaucoup appris dans ce Tour. Moi et l’équipe avons commis plein de petites erreurs. C’est bien car ça veut dire qu’il y a une marge de progression pour l’année prochaine, pour qu’on s’améliore sur tous ces petits détails. Ça me donne une grande motivation, je vais revenir affamé dans les prochaines courses et dans le prochain Tour de France. J’aime les défis dans la vie et là il y en a un gros avec Jonas.»

Quelle est la plus grosse erreur que vous avez commise dans ce Tour ? «Au col de Granon. Dans cette étape, je me suis épuisé à vouloir courir derrière tout le monde et c’est devenu trop dur à la fin. C’était une erreur de ma part, il y en a sans doute eu d’autres. Après, on était aussi face à une équipe (Jumbo-Visma) vraiment très forte, pratiquement sans aucune faille. Ils ont fait une course parfaite. On a été malchanceux aussi avec le Covid-19, avant et après le Tour. On finit avec quatre coureurs, la moitié de l’équipe.»