Les Cheetahs et les Tornados foncent vers la finale du 4 x 400 m

L’erreur serait de croire que c’est évident. Demandez du côté des Pays-Bas, vice-champions olympiques en 2021 et barrés de la finale des Mondiaux pour… 1 centième, dans quel état se trouvent aujourd’hui leurs relayeurs après s’être fait sortir en séries… Pour la… 29e fois depuis 2008, les Belgian Tornados disputeront bien, eux, ce dimanche (lundi 4h35 en Belgique), la finale d’un grand championnat aux Mondiaux d’Eugene, la 11e au niveau mondial ou olympique en plein air, et c’est évidemment un résultat réjouissant dont on ne se lasse pas.