Avec Kevin De Bruyne à la construction, Erling Haaland s’offre son premier but sous les couleurs de Manchester City (vidéo)

Les fans de Manchester City n'ont pas du attendre longtemps le premier but d'Erling Haaland. Ce samedi, lors de la rencontre face au Bayern Munich au Lambeau Field, le Norvégien a inscrit le seul but du match, sur une passe décisive de Jack Grealish. Kevin De Bruyne est à l’origine de l’action menant au but.

À la mi-temps, Haaland, a été remplacé par Julian Alvarez tandis que Kevin De Bruyne a joué l’intégralité de la rencontre. Après le seul but du match, un orage a éclaté au-dessus de Green Field, interrompant le match pendant environ une heure.