Deux Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie

Deux Palestiniens ont été tués à Naplouse dans la nuit de samedi à dimanche, lors d’une opération de l’armée israélienne. Six blessés sont également à déplorer, dont deux dans un état grave.

Deux Palestiniens ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une opération de l’armée israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Ils ont été identifiés comme étant Muhamad Azizi (25 ans) et Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh (28 ans) par le ministère qui a par ailleurs fait état de six blessés, dont deux dans un état grave. Mohamad Azizi a été tué d’une balle dans la poitrine et Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh d’une balle dans la tête, a poursuivi le ministère palestinien.