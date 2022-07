Mercato en Serie A: Naples officialise le départ de Dries Mertens avec une vidéo de remerciements

Alors que le président du SSC Naples Aurelio de Laurentiis a annoncé le départ de Dries Mertens ce samedi, le club a officialisé le départ de l’attaquant belge ce dimanche matin. À travers une vidéo postée sur Twitter, le club a compilé une sélection de buts inscrits avec le maillot Napolitain. Un petit message : « merci. »

Dries Mertens a passé neuf saisons chez les Napolitains, inscrivant ainsi 167 buts et délivrant 113 passes décisives. Avec les partenopei, l’ancien attaquant du PSV a remporté deux Coupes d’Italie et une Supercoupe et a marqué l’histoire du club en devenant le meilleur buteur napolitain.