Le Tour le plus rapide : « Tout se trouve sous contrôle, il n'y a plus de temps mort »

A plus de 42 km/h, ce Tour de France 2022 deviendra le plus rapide de l'histoire. Les records sont faits pour être battus, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette vitesse, histoire de couper court aux éternelles rumeurs de dopage ou de fraude technologique.

« Commençons par la météo très favorable, estime Gérard Bulens. Mis à part le premier jour à Copenhague, on n'a pas vu de pluie. Or, le coureur sera moins sensible à la chaleur qu'à la pluie et au mauvais temps. » Un vent lui aussi moins présent, on n'aura pas vu de bordures, favorise également la course.

« La recherche des gains marginaux joue un rôle prépondérant, poursuit le consultant de la RTBF. Les vélos, les maillots, les roues plus légères, les roulements en céramique qui favorisent le mouvement (NdlR : les roues tournent plus facilement et plus longtemps sans impulsion). Tout est pris en compte »