La situation est revenue à la normale au port de Douvres, après deux jours d’énormes embouteillages

La circulation au port de Douvres, en Angleterre, d’où partent de nombreux vacanciers britanniques et du transport de marchandises vers la France, se déroule à nouveau « normalement » dimanche, après deux journées perturbées et marquées par des embouteillages monstres. Vers 10h00 (11h00 en Belgique), le port a fait le point et a communiqué sur son site internet que toutes les opérations « sont revenues à la normale ».

Les camions qui attendaient près de Douvres ont pu poursuivre leur route, et « l’arriéré généré vendredi dans le transport de passagers a également été résorbé, tout en permettant aux vacanciers de samedi de partir avec succès ».