Départ en vacances: importante affluence touristique dans les hôtels et campings de la Côte

Le temps estival du week-end prolongé a favorisé des journées d’affluence sur la Côte belge, au même titre que les chaudes journées d’été qui perdurent depuis la mi-juillet, indique l’office du tourisme de Flandre-Occidentale Westtoer dimanche dans un communiqué.

Westtoer et les hôtels du littoral ont relevé un taux d’occupation d’environ 95 % pour la majorité des hôtels pendant tout le week-end. Les campings affichaient presque tous complet et les maisons de vacances étaient presque toutes louées. Au total, Westtoer a enregistré plus ou moins 1 million de nuitées entre le mercredi soir et le samedi soir (nuitées dans des hôtels, mais aussi dans d’autres types d’hébergement tels que les maisons de vacances, les campings, les résidences secondaires et autres logements).