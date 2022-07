Décès d’un jeune Belge après un accident de rafting en Thaïlande

Selon Het Laaste Nieuws , les secouristes avaient retrouvé le gilet de sauvetage et le casque de Nicolaas non loin du lieu de chute, mais les recherches avaient continué durant deux jours.

Il aurait beaucoup plus dans les montagnes du nord du pays ces derniers jours : plusieurs parcs nationaux et cascades ont dû être fermées à cause des intempéries.