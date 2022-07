Feux de forêt en Gironde: les images du désastre (photos)

En Gironde, alors que certaines personnes regagnent leur domicile et qu’un premier feu a été fixé, l’heure est à la désolation face aux dégâts environnementaux causés par les incendies.

Les feux de forêt en Gironde sont sur le point d’être définitivement maîtrisés ce dimanche. La météo est plus favorable que prévue et permet d’avancer plus rapidement vers la fin de l’incendie. 1.500 sapeurs pompiers restent cependant mobilisés dans le département.

Rentrer chez soi

Ce dimanche matin, alors que de nombreuses personnes ont pu regagner leur domicile, il restait encore 5.250 personnes en attente d’un avis favorable concernant leur retour chez elles. Selon la préfecture de Gironde, les incendies ont obligé 36.750 habitants à quitter leur domicile.