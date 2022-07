Ces sportifs de haut niveau qui galèrent financièrement: Chloé Caulier, plus haute la vie

Etre sportive, sportif professionnel(le) et exceller dans sa discipline ne signifie pas nécessairement la certitude d’une prospérité financière pérenne. Loin de là. « Le Soir » est allé à la rencontre de trois filles et deux garçons qui expliquent leur réalité précaire et incertaine. Bien loin de la vie de rêve des milliardaires, héros des sports surmédiatisés.