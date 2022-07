Tour de France: une Belge abandonne après une grave chute

La première étape du nouveau Tour de France de cyclisme féminin a été enlevée dimanche sur les Champs-Elysées par la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM). Elle a imposé sa pointe de vitesse dans un sprint massif. Sa compatriote Marianne Vos (Jumbo-Visma) a fini en 2e position. Lotte Kopecky (SD Worx) s’est classée 3e.

Wiebes, qui enlève son 16e succès de l’année, endosse le premier maillot jaune de leader de l’épreuve et possède grâce aux bonifications 4 secondes d’avance sur Vos et 6 sur Kopecky. Wiebes est aussi en tête au classement du maillot vert avec 70 points pour 60 à Kopecky et 55 à Vos.