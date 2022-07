Série d’été – 1972, la sulfureuse: Henry de Montherlant, se tuer pour dominer sa vie

Le 21 septembre 1972, 16 heures. Coup de feu, 25 quai Voltaire à Paris. Henry de Montherlant s’est tiré une balle dans la bouche après avoir avalé une capsule de cyanure. A 77 ans, l’écrivain aristocrate et orgueilleux s’est suicidé, et certains ont sévèrement jugé cet acte.

Qui, aujourd’hui, lit encore Henry de Montherlant ? Qui même connaît Henry de Montherlant ? Ou a lu un de ses vingt romans et récits ? Un de sa quinzaine d’essais et de carnets ? Ou vu une de ses quinze pièces de théâtre ? Les garçons, Les jeunes filles, Les lépreuses, La reine morte, La ville dont le prince est un enfant, Le maître de Santiago : cela évoque-t-il encore ne fût-ce qu’un souvenir dans l’esprit de nos contemporains ? Je ne crois pas. Montherlant est aujourd’hui une figure d’écrivain momifié, formolisé. L’époque n’est plus à la grandeur de l’attitude, à la superbe de l’écriture, au dédain de l’aristocrate, à l’orgueil de la solitude, au classicisme.