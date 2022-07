Magnifique image au Tour de France: tout sourire, Van Aert attaque en début d’étape et est suivi par Vingegaard et Pogacar (vidéo)

Splendide image ce dimanche au Tour de France : à l’image de cette édition 2022, Wout van Aert a attaqué, sourire aux lèvres, dès le départ de la 21e et dernière étape. Et le Belge a été suivi par Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ! Les trois grands animateurs de ce Tour de France se sont donc retrouvés ensemble en tête de la course pendant plusieurs kilomètres, avant que Simon Geschke, porteur du maillot à pois (qui appartient toutefois à Vingegaard) ne les rejoigne.