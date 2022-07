Des poules en poulailler mobile: de la qualité et du bien-être

Une nouvelle filière se développe en Wallonie, alliant qualité de production et bien-être animal. Une centaine de poulaillers mobiles produisent des « œufs de pâturages ».

Entre œufs de qualité et bien-être des poules, des éleveurs professionnels ont choisi d’offrir à leurs « cocottes » de quoi être bien dans leur poulailler. Ils se sont associés dans une filière qui se développe et s’organise, baptisée « Œufs de pâturages en poulailler mobile en Wallonie », un des dix groupements et organisations de producteurs actuellement présents en Wallonie, selon une législation spécifique mise sur pied par la Région wallonne.