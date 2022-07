D1A: Anderlecht domine Ostende pour la première de Felice Mazzù, Fabio Silva déjà buteur (2-0)

En battant Ostende 2-0 avec des buts de Majeed Ashimeru (39e) et Fabio Silva (88e), Anderlecht a remporté son premier match de la saison, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2018. Auparavant, le Club Bruges et l’Antwerp avaient pris les trois points contre Genk et à Malines.

Pour sa première, Felice Mazzù a aligné une défense à trois et a confirmé le retour d’Adrien Trebel au milieu. Le coach d’Anderlecht a titularisé deux nouveaux venus : Ishaq Abdulrazak sur le flanc droit et l’attaquant Sebastiano Esposito qu’il a associé à Lior Refaelov plutôt qu’à Benito Raman. Chez les Kustboys, les absences de Brecht Capon, Sieben Dewaele et Nick Batzner ont permis à Andy Musayev, 19 ans, et à Fanos Katelaris, exclu à la 90e+2, de faire leurs débuts en Pro League.