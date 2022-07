Des jeunes Tunisiens entre doutes et espoirs

Ils s’appellent Faouzi Daas, Ahmed Sassi et Khayreddine Debbaya. Ces Tunisiens ont confié au « Soir » leurs états d’âme avant le référendum controversé organisé par le président Saied.

Alors qu’il n’était encore qu’un professeur de droit constitutionnel et qu’il sillonnait le pays pour populariser son projet « d’inversion de la pyramide du pouvoir » entre 2013 et 2019, Kaïs Saied parlait volontiers des « jeunes » pour désigner ce collectif informel mobilisé pour organiser ses rencontres avec les Tunisiens. Une nouvelle génération avait en effet formé l’ossature de sa campagne électorale. Au second tour de la présidentielle, le 13 octobre 2019, il avait recueilli les voix de près de 90 % des votants de 18 à 45 ans (il avait été élu avec 72,8 %).