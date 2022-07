Variole du singe: le nombre de cas est très probablement sous-évalué

La carte du CDC (Center for desease control and prevention) américain est très éclairante : la variole du singe circulait depuis longtemps dans 6 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest : RD Congo, Congo (Brazzaville), République Centrafricaine, Cameroun, Nigeria, Ghana. Dans ces pays, 243 cas ont été rapportés cette année. Mais 16.593 viennent d’être enregistrés dans 68 pays qui ne connaissaient pas cette maladie jusque-là.

Les cinq pays qui ont déclaré le plus de cas sont l’Espagne (3.125), les Etats-Unis (2.890), l’Allemagne (2.268), le Royaume-Uni (2.228) et la France (1.567). L’Europe, particulièrement frappée, semble être l’épicentre de cette nouvelle épidémie : les premiers cas ont été détectés à Londres début mai, en lien avec une personne arrivée du Nigeria.