Charles Leclerc ne se cherche pas d’excuse après son abandon au GP de France: «C’est juste une erreur de ma part»

Charles Leclerc a loupé le coche ce dimanche, au GP de France. En tête de la course après s’être élancé en pole position, le Monégasque est parti à la faute et a dû abandonner, laissant Max Verstappen s’envoler au classement. Mais alors qu’un éventuel problème mécanique était évoqué, Leclerc a assumé ses responsabilités.

Avant de poursuivre : « Si je reste à ce niveau-là, je ne mérite pas de gagner le championnat. On fera les comptes en fin de saison, mais s’il manque 25 ou 30 points en tout, avec l’erreur d’Imola en plus, je sais d’où ça viendra. J’ai le sentiment d’être au niveau le plus élevé depuis le début de ma carrière, mais ça ne sert à rien si je fais ce genre d’erreurs. »