Le bruit des motos va faire débat au parlement

Il y a un peu moins d’un an, Marc Escudeiro introduisait une suggestion citoyenne qui permet à tout un chacun de lancer un débat au parlement régional entre députés et citoyens tirés au sort. Dans le viseur de ce Bruxellois, les nuisances sonores engendrées par les motos et scooters dans la capitale. « Fenêtres fermées chez moi, j’entends trop souvent ces engins qui roulent trop vite avec, c’est ce qui est insupportable, des bruits ponctuels dus à des accélérations intempestives », résumait-il en septembre dernier. ( Le Soir du 2 septembre).