Environnement: les Wallons souffrent du bruit en silence

Il y a la tondeuse thermique, la mobylette à l’échappement trafiqué, les SUV qui tracent la route, le survol des avions… La pollution sonore va crescendo et empoisonne la vie de centaines de millions de personnes dans le monde. Cette réalité se fonde sur une série d’études et de rapports nationaux et internationaux que rejoint aujourd’hui une « enquête citoyenne sur la perception de l’environnement sonore en Wallonie » réalisée d’octobre 2021 à janvier 2022 par Inter-Environnement Wallonie (IEW ou « Canopea ») auprès de 1.289 répondants et répondantes.

Quelques chiffres : pour 25 % des sondés, le bruit est « une agression insupportable au quotidien » ; 56,7 % se disent insatisfaits de l’environnement sonore et gênés par le bruit ; parmi ces derniers, près de neuf personnes sur dix fuient ponctuellement le bruit à la recherche de la quiétude ; etc.