Jonas Vingegaard, le maillot jaune dans ses filets à la deuxième pêche

Il aura joué la partie jusqu’au bout, au point de dangereusement flirter avec la rocaille de Rocamadour lors de l’ultime chrono, samedi. Jonas Vingegaard ne voulait rien lâcher. Question de dynamique, d’appétit aussi. Le Danois, silhouette de gringalet et teint diaphane qui lui donne une fausse impression de fragilité sous le cagnard, a gagné son premier Tour de France. À vingt-cinq ans et pour sa deuxième participation. Pas de quoi, pour autant, provoquer une exubérance folle chez ce garçon que sa compagne et manager Trine, de onze ans son aînée et avec laquelle il eu la petite Frida en 2020, décrit comme « quelqu’un de très timide, un peu secret ». C’est que, le garçon balade un fameux côté antistar et les chaudes larmes versées en enlaçant sa famille sur les Champs comme après le contre-la-montre peinent à modifier la donne. A fortiori à côté du sourire cannibale de son meilleur ennemi Tadej Pogacar.