Tour de France: six victoires belges, une première depuis 1985

En s’imposant sur les Champs-Élysées, Jasper Philipsen a porté le total de victoires d’étapes belges à six sur cette édition 2022

Avec six victoires d’étapes, la Belgique est, devant le Danemark (4) et la Slovénie (3), le pays qui a le plus souvent levé les bras au ciel lors du Tour de France 2022, qui s’est achevé dimanche sur les Champs-Élysées à Paris par une victoire de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Wout van Aert, qui a en outre porté le maillot jaune pendant quatre jours et qui quitte la capitale française avec le maillot vert, s’est adjugé la 4e étape à Calais, la 8e étape à Lausanne, le contre-la-montre de Rocamadour (20e étape) samedi et la dernière étape du Tour dimanche à Paris. Yves Lampaert (QuickStep Alpha Vinyl) était devenu le premier maillot jaune du Tour en remportant le chrono de Copenhague, tandis que Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a triomphé dans la 15e étape à Carcassonne et la dernière sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées à Paris.