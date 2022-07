Jonas Vingegaard, vainqueur de son premier Tour de France: «J’en veux plus»

En remportant son premier Tour de France, Jonas Vingegaard inscrit son nom sur le palmarès de la plus prestigieuse course cycliste. Le Danois s’est livré sur cette première victoire.

Jonas, c’est votre deuxième Tour de France et vous finissez déjà en jaune. Êtes-vous surpris d’y arriver si vite ?

Oui et non. Je savais, après ma deuxième place l’année dernière, que j’avais le niveau pour gagner mais c’est toujours une autre paire de manches de concrétiser. J’ai toujours cru en moi, en ma chance d’y parvenir et arriver à gagner le Tour, c’est incroyable. C’est la plus grande chose à réussir dans le vélo. C’est dur d’y mettre des mots. Ça a été trois semaines incroyables. Et les trois jours au Danemark aussi. Ce Grand Départ dans mon pays, c’est quelque chose que je ne vais pas oublier