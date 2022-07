Les Detours Cyphers mènent la danse au Mont des Arts

Du Locking sur un air remixé de Michael Jackson ? Les danseurs invétérés du Detours Cyphers s’en donnent à cœur joie. Au programme d’aujourd’hui : Funky style. Un face-à-face tout en rythme qui promet de belles surprises. Pendant que le DJ assure l’ambiance des lieux et que les compétiteurs s’étirent, l’organisateur du Detours Cyphers, Milan Emmanuel, dégourdit le public déjà bien installé sur les marches du Mont des Arts. Ça va chauffer sur la piste de danse tout l’été. Cette année, pour la 13e édition du Detours Festival, les Cyphers ont décidé de démarrer en beauté pour le plus grand plaisir des passants et des habitués.