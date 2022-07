Jasper Philipsen, vainqueur sur les Champs-Élysées: «Peut-être que j’étais bien le sprinteur le plus frais»

Un an après Wout van Aert, Jasper Philipsen s’est imposé sur les Champs-Élysées. Alors que l’année dernière, le coureur d’Alpecin-Deceuninck a dû se contenter d’une place d’honneur, il peut déboucher la bouteille de champagne à Paris.

« Je ne sais que dire c’est un rêve d’enfant qui se réalise », a déclaré Philipsen. « Il faudra un certain temps pour que je réalise. J’en suis très fier. Après ma première victoire d’étape, j’étais confiant et j’ai franchi les montagnes facilement. Peut-être que j’étais bien le sprinteur le plus frais. En tout cas, j’étais très motivé pour bien figurer. J’étais en bonne position et le sprint s’est parfaitement déroulé. Dylan Groenewegen s’est élancé très tôt et je devais rester longtemps dans sa roue avant de sauter au bon moment. »