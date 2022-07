Disney annonce deux nouveaux films Marvel «Avengers»

Les films Marvel ont dominé les box-offices dans le monde ces dernières années, « Avengers : Endgame » de 2019 devenant brièvement le film le plus rentable de tous les temps avec plus de 2,79 milliards de dollars.

Disney a dévoilé samedi au Comic-Con une série de films de superhéros Marvel, dont deux nouveaux films « Avengers », et offert aux fans un premier aperçu de la suite de « Black Panther ».

« Je me demande si cela ne vous dérangerait pas d’anticiper un peu », a demandé le président du studio Kevin Feige, au rassemblement d’inconditionnels de superhéros vers la fin d’une présentation à San Diego. « Avengers : The Kang Dynasty » et « Avengers : Secret Wars » sortiront en salles en 2025, a-t-il ensuite annoncé.