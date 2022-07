Pluie, chaleur: voici les prévisions météo des prochains jours

Après un dimanche chaud et ensoleillé, le temps deviendra plus frais. Lundi en fin de nuit, des champs nuageux moyens dériveront sur l’ouest avec un risque de quelques gouttes de pluie. Les minima varieront entre 15 degrés dans les vallées ardennaises et 21 degrés dans les grandes villes.

Lundi, l’IRM prévoit en première partie de journée un peu plus de nuages avec parfois un peu de pluie ou une averse. Dans le courant de l’après midi, le temps redeviendra généralement sec à une petite ondée locale près et davantage d’éclaircies se développeront depuis l’ouest. Il fera environ 22 degrés à la mer et sur les sommets ardennais, 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Campine et en Lorraine belge.