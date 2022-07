Tour de Wallonie: le beau dimanche d’Alpecin-Fenix

Le Tour de Wallonie avait rarement eu aussi chaud. Au Pays de Herve, où les champs tentent malgré tout d’y maintenir leur verdure historique, la course wallonne s’est envolée de manière assez inattendue. Comme l’ont dit souvent les commentateurs pendant le Tour de France souvent débridé, il y en avait dimanche « de partout », des coureurs éparpillés sans la moindre tactique d’équipe, car c’était tout simplement impossible.

Rapidement privé de son plus précieux équipier, Dries Devenyns, blessé et emmené en ambulance suite à une chute, Quick Step n’a pas cherché à défendre le maillot de leader de Julian Alaphilippe. C’était du reste impossible compte tenu des attaques incessantes en tête de course. À l’issue de laquelle l’Espagnol Oier Laskano, de l’invisible équipe Movistar (sur le Tour de France en tout cas) a remporté son premier succès de la saison.