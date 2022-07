Le padel fait vivre un enfer à une famille (vidéo)

Le nombre de terrains de padel a triplé depuis 2020 en Belgique, et le nombre de pratiquants a explosé. La vague déferlante a son revers de la médaille : des nuisances sonores, parfois incommodantes pour le voisinage. Marine Baert, habitante d’Estaimpuis, racontait dans Le Soir l’enfer qu’elle vivait .

À lire aussi Padel: comment éviter l’enfer pour les voisins

Le propriétaire du club, lui, regrette de ne pas avoir les autorisations nécessaires pour faire « le tas de terre » qu’il avait pensé mettre en place pour réduire les nuisances. « On savait que ça allait faire du bruit, mais entre les plans et la réalité, ce n’est pas toujours la même chose. On essayera de faire mieux, mais il faut qu’on soit aidés par la commune », explique-t-il sur RTL.