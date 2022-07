Felice Mazzù après sa première réussie avec Anderlecht: «Une petite danse? Mon âge ne me le permet plus»

Anderlecht a réussi son entrée en matière ce dimanche, avec une victoire 2-0 face à Ostende. Un résultat convaincant pour la première de Felice Mazzù, qui s’est exprimé en conférence de presse d’après-match. « On sait tous que nous n’avons pas été extraordinaires dans le jeu mais cette victoire me procure une grande satisfaction quand on connaît les difficultés rencontrées par le Sporting ces dernières saisons lors de son premier match », se félicitait-il. « Tout en n’oubliant pas que la chaleur ne nous a certainement pas aidés, on sait ce qu’on doit améliorer. Nous avons trop essayé de passer par le centre en oubliant de jouer sur les côtés. »

Bien accueilli par le public bruxellois, Mazzù a tenu à leur adresser un message de remerciement : « Je remercie les supporters, cela m’a fait chaud au cœur, car un tel respect est rare dans le milieu », a-t-il réagi. « Mais je sais que nos fans sont exigeant et qu’ils veulent des victoires. Nous ferons tout pour leur en donner un maximum. Une petite danse ? Non, la préparation a été lourde et, surtout, mon âge désormais avancé ne me le permet plus. »