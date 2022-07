Le bruit, la pollution qui ne dit pas son nom

De nombreux Belges sont confrontés à l’irruption du bruit dans leur quotidien. Et c’est le trafic routier qui est d’abord pointé du doigt.

Aux heures de pointe, on se croirait sur la digue un jour de grand vent. Le flux et le reflux des voitures qui déboulent dans cette rue brabançonne alimentent un bruit de fond permanent, addition du roulement des pneus et de la pénétration dans l’air des véhicules. Le tracé de la chaussée a toujours inspiré ici les chauffards. Depuis quelques années pourtant, c’est le bruit qui fait le désespoir des riverains, au point que certains pensent à déménager.

Cette réalité est aujourd’hui celle de nombreux Belges confrontés à l’irruption du bruit dans leur quotidien. Dans une enquête réalisée par Inter-Environnement Wallonie, plus d’un Wallon sur trois estime que le « trafic routier mixte » est en la source la plus gênante, devant le trafic aérien et le boucan de tel ou tel voisinage. Ils demandent que les autorités trouvent une solution à leur problème.