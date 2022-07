GP de France: si Charles Leclerc s’y met aussi…

Charles Leclerc est un pilote hors pair. Un garçon charmant également. Et surtout, un homme entier. Qui ne cherche pas de faux-fuyant.

À Monaco ou à Silverstone, quand il a d’abord perdu l’occasion d’enfin remporter « son » Grand Prix, puis vu son équipier Carlos Sainz s’imposer, les deux fois en raison de stratégies discutables établies par la Scuderia, le Monégasque n’a pas caché sa frustration.

De façon à la fois posée et ferme. Et avec beaucoup de discernement. À Barcelone et à Bakou, il a d’abord affiché sa déception puis son incrédulité devant les deux pannes moteurs qui l’ont privé de précieux points, et en même temps aidé Max Verstappen à refaire très rapidement le retard concédé par ses deux abandons précoces du début de saison, puis de dépasser le pilote Ferrari.