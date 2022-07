Anderlecht: buteur contre Ostende, Fabio Silva a déjà déposé sa carte de visite

Felice Mazzù est soulagé : cette fois, Anderlecht n’a pas loupé son début de championnat. Les Mauves n’ont pas brillé, mais ils ont contrôlé le match et Fabio Silva est entré pour, déjà, ouvrir son compteur.

Felice Mazzù ou l’art de commencer le championnat par une victoire… au parc Astrid. Un an après avoir humilié le RSCA d’entrée avec l’Union, le nouvel entraîneur anderlechtois n’a pas loupé sa grande première, dimanche, avec le RSCA. Pas encore tout à fait habitués au 3-5-2, il aura fallu un peu de temps aux Mauves pour trouver leurs marques face à des Ostendais intelligemment disposés par Yves Vanderhaeghe, et profitant surtout du manque de vitesse d’exécution et de profondeur de leurs hôtes durant une quarantaine de minutes.