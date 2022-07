FC Bruges: absent contre Genk, Charles De Ketelaere n’a pas voulu jouer...

Mignolet impérial et Skov Olsen décisif : on pourrait penser que rien n’a changé à Bruges depuis le deuxième tour de la saison dernière. Et pourtant... On n’avait pas vu depuis longtemps un Club dominé de cette manière. Par un Genk étincelant, qui aurait certainement gagné sans un Mignolet des grands jours. Mais le plus grand changement, outre l’apport déjà intéressant de Nielsen qui a remplacé à l’heure de jeu un Vormer complètement noyé, c’est que de Ketelaere ne joue plus.

Dimanche, « CDK » a refusé d’être sur la feuille de match, avec l’assentiment de son coach, Carl Hoefkens : « Je fais tout pour Charles, qui est toujours un de mes joueurs. Mais là, c’est un peu beaucoup pour lui... » De Ketelaere s’est donc abstenu, soit pour éviter une blessure avant son transfert tant espéré, soit pour mettre la pression sur ses dirigeants, puisque ce fameux transfert, justement, tarde à se concrétiser.