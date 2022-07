Mondiaux d’athlétisme: les Belgian Tornados en bronze sur le 4x400

C’est la troisième médaille pour la Belgique dans ces Mondiaux après l’or pour Nafissatou Thiam à l’heptathlon et le bronze de Bashir Abid au marathon. Un bilan historique côté belge. Dans l’ordre Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom et Kevin Borlée ont signé un chrono de 2 : 58.72 derrière les Etats-Unis dominateurs en 2 : 56.17 et la Jamaïque, médaillée d’argent en 2 : 58.58.

Championne du monde en salle cet hiver à Belgrade et présente dans toutes les finales des championnats du monde, d’Europe et des Jeux Olympiques depuis la prise en main du relais 4X400m par Jacques Borlée en 2007, la Belgique a confirmé une fois de plus son statut dimanche lors de l’ultime course des Mondiaux en Alabama.