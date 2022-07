Philippe Albert : «Charleroi ne peut pas vendre Zorgane…»

1. « Felice Mazzù peut être satisfait de sa première »

« Deux buts marqués, zéro encaissé : Felice Mazzù peut être satisfait de sa première, même si Anderlecht s’est fait un peu peur en seconde période, contre une bonne équipe d’Ostende. Mais les Mauves auraient aussi pu corser l’addition en fin de match, sans de gros ratés de Raman et Fabio Silva. Pour moi, les trois meilleurs Bruxellois ont été Amuzu, dans une position qu’il découvre, Debast qui, à 18 ans, donne l’impression d’être déjà là depuis 7 ou 8 ans, et Verschaeren, dans tous les bons coups même s’il a péché à la finition. Par contre, j’attendais plus de Trebel, malgré son assist magnifique. Mais bon, il doit retrouver le rythme… Cela dit, il reste du travail, pour mettre l’adversaire sous pression pendant plus longtemps et avoir moins de déchet. Mais c’est une première encourageante ! »