Les Etats-Unis envisagent de demander à la Belgique l’extradition d’Assadollah Assadi

Washington veut adresser à la Belgique une demande d’extradition pour Assadollah Assadi, afin qu’il ne soit plus possible d’échanger le terroriste avec l’Iran.

La Chambre a approuvé mercredi le traité qui organise le transfèrement de personnes condamnées avec l’Iran. Une fois ratifié par les deux parties, ce traité ouvrirait la voie à l’échange d’Assadolah Assadi avec le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, incarcéré en Iran, voire avec le professeur irano-suédois de la VUB Ahmadreza Djalali, condamné à la peine de mort pour motifs d’espionnage.

Un diplomate dans le viseur des Etats-Unis

Plusieurs personnes, parmi lesquelles des victimes qui s’étaient constituées partie civile au procès d’Assadollah Assadi, ainsi que le Conseil National de la Résistance Iranienne (CNRI), ont saisi en urgence la justice, immédiatement après le vote à la Chambre mercredi. Après avoir été déboutés par le tribunal de première instance de Bruxelles jeudi, les demandeurs, représentés notamment par Me Georges-Henri Beauthier et Me François Tulkens, ont obtenu gain de cause vendredi en appel.

La cour a ainsi ordonné qu’il soit provisoirement fait interdiction à l’État belge, sous peine d’astreinte de 500.000 euros, de faire procéder, par quelque moyen que ce soit, au transfèrement de M. Assadollah Assadi.