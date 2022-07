Mondiaux d’athlétisme : Broeders pas assez haut perché

La perche reste une épreuve particulièrement instable… sauf quand on s’appelle Armand Duplantis, bien sûr.

Ben Broeders, qui pouvait légitimement espérer s’approcher de la bagarre pour les médailles d’argent et de bronze après son bon début de saison et la manière dont il avait géré les qualifications deux jours plus tôt, n’a pas réussi l’exploit dont il rêvait. « J’étais effectivement venu pour autre chose », a-t-il reconnu de manière lapidaire.

Le Louvaniste a même fini très loin du podium, à la 11e place, juste devant le Néerlandais Menno Vloon, en échec à trois reprises à la barre initiale placée à 5,55 m. Une barre que le recordman de Belgique a eu, lui aussi, du mal à effacer puisqu’il n’y est arrivé qu’à son troisième essai.