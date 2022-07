Mondiaux d’athlétisme: les Tornados en bronze, un souffle inépuisable

Le relais 4 x 400 m belge a remporté une médaille de bronze comme aux derniers Mondiaux. Derrière les Etats-Unis et la Jamaïque, les Tornados ont confirmé qu’ils restaient plus que jamais au sommet.

On ne s’en lassera jamais! Pour la 15e fois en 29 finales disputées depuis les Jeux olympiques de Pékin, en 2008, les Belgian Tornados ont réussi à décrocher une médaille dans un grand championnat. Ce dimanche, jour de clôture des Mondiaux d’Eugene, Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom et Kevin Borlée ont écrit une nouvelle page de l’histoire de l’athlétisme belge en s’emparant du bronze sur 4 x 400 m, comme il y a trois ans, à Doha, où ils étaient montés pour la première fois sur un podium mondial en plein air. Et cette médaille, conjuguée à l’or de Nafi Thiam à l’heptathlon et au bronze de Bashir Abdi sur marathon, a permis à la Belgique d’obtenir son meilleur bilan de l’histoire des championnats du monde et de terminer 16e au tableau des médailles.