Un Verviétois arrêté pour avoir radicalisé une jeune Espagnole

Un Verviétois, âgé de 34 ans, a été arrêté le 15 juillet dernier dans le cadre d’une enquête démarrée en Espagne. Le trentenaire est soupçonné d’avoir radicalisé une adolescente espagnole qui s’en était éprise et l’avait rejoint à Verviers.

Le site officiel de la garde civile espagnole annonce qu’un Belge, djihadiste présumé, a été arrêté dans l’ex-cité lainière. Le parquet fédéral confirme cette information et indique que la jeune femme de 16 ans avait quitté son pays et le domicile familial au début du mois de juillet pour rejoindre la Belgique et cet homme qui l’avait séduite sur les réseaux sociaux.