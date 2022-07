Ryanair réalise un bénéfice de 170 millions d’euros au premier trimestre

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a renoué avec les bénéfices pour son premier trimestre décalé grâce à l’envolée du trafic, affichant un résultat positif de 170 millions d’euros après impôts contre une perte nette de 273 millions un an plus tôt.

Le trafic a été multiplié par plus de cinq sur un an, à 45,5 millions de passagers transportés. Mais le résultat reste encore nettement inférieur aux 243 millions d’euros de bénéfice nets publiés par la compagnie pour son premier trimestre 2019/2020, soit avant la pandémie, à cause notamment de prix des billets plus faibles.