Canicule: les syndicats européens veulent une loi sur les températures maximales au travail

Ce lundi, la Confédération européenne des syndicats (CES) pointe du doigt le bilan humain lié à la chaleur au travail et demande une loi qui fixerait une température maximale en milieu professionnel.

« A travers l’Union européenne, 23 % des actifs sont exposés à des températures élevées durant au moins un quart » de leur temps de travail, un pourcentage qui grimpe à 36 % dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie et à 38 % dans la construction selon les chiffres de l’agence Eurofound. Pourtant, « seule une poignée de pays européens ont une législation destinée à protéger les travailleurs pendant les vagues de chaleur », avec de « grandes variations » d’un Etat à l’autre.

Ainsi, les actifs belges dont l’emploi est physiquement exigeant ne peuvent pas travailler quand la température excède 22ºC. La limite est fixée 5ºC plus haut en Hongrie pour le même type de travail, tandis que la Slovénie plafonne la température à 28ºC sur tous les lieux de travail.

À lire aussi Urgence climatique: le microbiologiste Emmanuel André tire la sonnette d’alarme

Les travailleurs sur le front de la crise environnementale

Or d’après l’Organisation mondiale de la santé, la température de travail optimale se situe entre 16 et 24ºC.

« Les travailleurs sont chaque jour en première ligne de la crise climatique, ils ont besoin de protections adéquates », alerte le secrétaire général adjoint de la CES Claes-Mikael Stahl. « Les conditions météorologiques ne se soucient pas des frontières nationales. C’est pour cela que nous avons besoin d’une législation à l’échelle européenne sur les températures maximales au travail », poursuit-il dans le communiqué.

La canicule qui a frappé l’Europe occidentale mi-juillet a causé la mort de plus de 500 personnes en Espagne et de nombreux records de température ont été battus en France, au Royaume-Uni et au Danemark.