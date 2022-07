Le coup de gueule de Kevin Borlée juste après son nouvel exploit (vidéo)

En fin d’interview, le coureur de 400 mètres n’a pas manqué de glisser un petit tacler envers la FFA en réconfortant les quatre coureurs français. « Si je peux me permettre, la Fédération française devrait leur donner plus de considération », a-t-il déclaré. « Elle devrait les laisser courir en individuel pour prendre de l’expérience et ensuite, ils feront des grands trucs en relais. »

Alors que le relais belge alignait en finale quatre coureurs ayant pris part à des courses en individuel (Dylan Borlée, Kevin Borlée et Alexander Doom sur 400 mères ainsi que Julien Watrin sur 400 mètres haies), le relais tricolore affichait quant à lui quatre coureurs non repris sur le tour de piste en individuel. L’explication est simple : aucun français n’a su courir cette année en dessous des minimas imposés par la fédération. Une situation décriée par bon nombre d’athlètes et entraîneurs français. En effet, selon eux, les fameux minimas imposés par la FFA restent trop élevés par rapport à ceux demandés par World Athletics, la fédération internationale.

« Ce n’est pas une critique, juste un constat : il y a des mecs et des filles qui restent à la maison parce que ces minima sont trop élevés », avait souligné en début de semaine Jimmy Gressier, 11e du 10.000 mètres. « Là, on voit bien que c’est une course de championnat. Dans ces moments, le chrono, on s’en fout un peu ».

« Même si on voulait davantage ouvrir la sélection pour Eugene, ça ne le serait pas tant que ça, le niveau international étant très relevé », avait réagi dans le quotidien L’Équipe l’ex-décathlonien Romain Barras, aujourd’hui directeur de la haute-performance à la FFA.