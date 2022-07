Les propos de Viktor Orban suscitent l’indignation: «C’est illusoire et dangereux»

Le Premier ministre hongrois s’est exprimé ce week-end au sujet du métissage des peuples européens et non européens.

Viktor Orban est au cœur d’une vague d’indignations. En cause, sa prise de parole, ce week-end, au sujet du mélange entre peuples européens et non européens.

« Nous, les Hongrois, ne sommes pas une race métissée et ne voulons pas non plus le devenir », a ainsi déclaré le Premier ministre hongrois. Et d’ajouter que les pays où Européens et non-Européens se mélangent « ne sont plus des nations ».