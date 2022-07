Le carburant à 1,5 euro le litre en France, bientôt la même chose en Belgique?

Pour parvenir à ce prix, le gouvernement français a mis la main au portefeuille et accordera une réduction de 30 centimes par litre (18 actuellement), qui sera combinée à un geste de TotalEnergies .

Et en Belgique ? Le gouvernement peut baisser les accises, rappelle Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco), interrogé par RTL. « Il nous reste encore une marge pour arriver au plancher européen des accises en dessous duquel on ne peut pas descendre. Cela peut être fait en 24 heures », explique-t-il.