Athlétisme: un tour de repêchage introduit après les séries lors des Jeux Olympiques de Paris 2024

Le 100m n’est pas concerné par ce nouveau format car « il comporte déjà des séries préliminaires avant le premier tour », précise World Athletics. Pas de repêchage non plus dans les épreuves de distance « car la nécessité d’une bonne récupération entre les tours rend ce format peu pratique. »

A Eugene par exemple, sur 400m, Dylan Borlée et Alexander Doom s’étaient qualifiés directement pour les demies du 400m en terminant dans le top trois de leur série tandis que Kevin Borlée, quatrième de sa série, avait été repêché en réalisant l’un des six meilleurs chronos des non-qualifiés directs.

Le système actuel prévoit qu’un certain nombre d’athlètes se qualifient pour les demi-finales grâce à leur chrono, en plus de ceux qualifiés directement via leur place dans leur série.

Sebastian Coe, président de World Athletics, pense qu’il s’agit d’une « innovation qui rendra la progression dans ces épreuves plus simple pour les athlètes et qui suscitera l’enthousiasme des fans et des diffuseurs. » Ces tours de repêchage « donneront plus de visibilité » à l’athlétisme, estime encore le président de l’instance mondiale.