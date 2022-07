Mondiaux d’athlétisme: les Cheetahs, une 6e place logique

Elles savaient qu’il ne fallait pas trop rêver car les séries avaient clairement démontré que pour le 4 x 400 m féminin, il y avait trois équipes – les Etats-Unis, la Jamaïque et la Grande-Bretagne – loin devant, et puis les autres. Et cet ordre a été respecté sur la ligne d’arrivée.

Mais derrière, il y avait «la place» comme on dit. Celle, possible, pour un exploit. Mais celui-ci ne s’est pas produit. Les Cheetahs ont fini 6es de ces Mondiaux en 3.26.29, dans leur quatrième grande finale consécutive après l’Euro de Berlin (4es), les Mondiaux de Doha (5es) et les Jeux de Tokyo (7es). Un résultat logique.